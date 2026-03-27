ಅಪಘಾತ; ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು– ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಅಮರಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯ ನಾಗಶಾಂತಿ ಕಿಯಾ ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕಾರನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಶೋರೂಂ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ನವನಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಭಿಷೇಕ ಬದ್ದಿಮನಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಶೋರೂಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುರುನಾಥ ಸಂದಿಮನಿ, ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮೋಹನ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮನೋಜ ಸಿಂಘಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಧಾರವಾಡ ಕೆ.ಸಿ ಪಾರ್ಕ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಬದ್ದಿಮನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ₹18.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೇನ್ಸ್ ಕಾರನ್ನು ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಜ.19ರಂದು ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳು ಜ.29ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಧಾರವಾಡ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾದಾರ ವೇಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಸುಜುಕಿ ಸಿಯಾಜ್ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೊಹೆಲ್, ವಸೀಂ ಅಹಮದ್, ಹಮೀದ ಖಾನ್, ಷಾನವಾಜ್ ಎಂಬುವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಹೆಲ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಬೇರೆಯವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಕಾರನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಷೇಕ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರು ಕೊಡದೆ ವಿಶ್ವಾಸದ್ರೋಹ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>