ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್‌ ಸರ್ವಿಸ್‌ ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 1:07 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 1:07 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
HubballiDharwadEducation
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT