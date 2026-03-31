‘ಚಲವಾದಿ, ಮಾದಿಗರು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಬದುಕಿ’

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಚಲವಾದಿ ಹಾಗೂ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಬಾಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಈ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಆಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಛಲವಾದಿ ಹಾಗೂ ಮಾದಿಗ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ ಔದಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳಂತೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು. ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>