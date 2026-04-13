ಚೇತನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್‌; ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಚೇತನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ಸ್, ತನಿಷ್ಕ್, ಎಸ್ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಇನ್ಷುರೆನ್ಸ್ ಸೇರಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. 300 ಹೆಚ್ಚು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಜಣ್ಣ ಕೊರವಿ ಮೇಳ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ಎಂ.ಕೊರವಿ ಮಾತನಾಡಿರು.</p>.<p>ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರುಣ್ ರಜಪೂತ, ಎಂ.ಎನ್.ಮಾಣಿಕ್, ರಮಾಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಚೈತ್ರಾ ಬಾದಾಮಿ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>