'ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಿಡಿ, ಪಠ್ಯ ಓದಿ' ಎಂದ ಸಂತೋಷ ವೇರ್ಣೇಕರ್‌

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಈಶ್ವರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ ವೇರ್ಣೇಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಂಬರ್ 15ರಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ರಂಗ ವರ್ಣಿಕ ರಂಗ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 40 ದಿನಗಳ ‘ರಜಾ ರಂಗ ಮಜಾ’ ಅಭಿನಯ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಂತೋಷ ವೇರ್ಣೇಕರ್ ಅವರು ಶಾಲೆಯ 10 ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ರಮೇಶ್ ಮಾದೇವಪ್ಪನವರ್, ಪತ್ರಕರ್ತ ಗಣಪತಿ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ, ಉಮೇಶ ಸೋಮನಗೌಡ, ಗುರುನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಜಗದೀಶ ಹೀರೆಮಠ, ಎಸ್.ಎಂ.ಪವಾರ್, ಫಕ್ಕೀರೇಶ ಬಡಿಗೇರ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಮಹಾದೇವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-24-1051123443</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>