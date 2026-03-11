ವಾಣಿಜ್ಯನಗರಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ: ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆಯಾಗದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ಅಮೆರಿಕ –ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಗರದ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಬೇಗ ಬಂದ್ ಆದವು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಡಿ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಹಾರಿಯ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 19 ಕೆ.ಜಿ.ಯ ಕನಿಷ್ಠ 550 ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<p>ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮೂರು ಬಾರಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಸಣ್ಣ–ಪುಟ್ಟ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸಂಜೆ ನಂತರ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೆನರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಐತಾಳ, ‘ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಅನಿಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಗೋ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಬುಧವಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಗಂಭೀರವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕೆಲವು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಹೊಟೆಲ್ ನಡೆಸಿದರೂ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ದರವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿವೆ’ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರ ಗಾಯತೊಂಡೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>