ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಜುಲೈ 5ರಂದು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ನಗರದ ಗಣೇಶ ಪೇಟೆಯ ಕರಿಯಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಜುಲೈ 5ರಂದು ಸಮುದಾಯದ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಉಚಿತ 101 ಜೋಡಿಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಂಗಪ್ಪ ಜಕ್ಕಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು, ಮುಖಂಡರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಧೋತಿ, ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಆಸಕ್ತರು ಜೂನ್ 20ರ ಒಳಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ: 98457 69006, 96373 14385 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರ, ವೈ.ಎಂ.ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ, ಶಂಕರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಸಹದೇವ ತಿರಕಣ್ಣವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>