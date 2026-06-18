ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕಂಪನಿವೊಂದರ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಭಿಷೇಕ ಸತ್ವ, ನಾಗರಾಜ ಸಾಬೂಜಿ, ವಿಷ್ಣು ಸಾವಂತ, ಖಲೀಲ ಮನಿಯಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯುಸಿಬೀಸ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎನ್.ಶ್ರೀಕಾಂತ ಎಂಬುವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಮೂವರು ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ₹1.34 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡದೆ ಮತ್ತು ₹90,402 ಮೌಲ್ಯದ 126 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಲೆ ಯತ್ನ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಇಲ್ಲಿನ ಗೂಡ್ಶೆಡ್ ರಸ್ತೆ ನಿವಾಸಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಸವಣೂರ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ವರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ಭಾರತಿ ನಗರದ ಬರ್ನಾಬಸ್ ಹಾಲ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಲು ರಿಜ್ವಾನ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾಬ್ ಬೇಪಾರಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಗೋಪನಕೊಪ್ಪದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಕೆಂಚಪ್ಪನ ತೋಟದ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಸಂತೋಷ ಹಳ್ಳೂರ (37) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂತೋಷ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲಲಿತಾ ಹಳ್ಳೂರ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿ ನಕ್ಷತ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಲಲಿತಾ ಮಧ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಲಲಿತಾ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಈಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನೊಂದು ಸಂತೋಷ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-24-91409933</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>