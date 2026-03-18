ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗಂಭೀರ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ಇಲ್ಲಿಯ ದೇಶಪಾಂಡೆನಗರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಎಂಸಿ–ಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಗಡಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಜಾರ್, ಅಮ್ಜದ್ ಪಾಷ, ಜಬಿ ಮತ್ತು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡದ ಫ್ಲೈವುಡ್, ಎಲ್ಇಡಿ, ಪೇಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಕೊಠಡಿಯ ಶೆಟರ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಫ್ಲೈವುಡ್, ರಸಾಯನಿಕ ಆಧರಿತ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕೊಠಡಿಗೆ ಶೆಟರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಮಲಗಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. 'ರಸಾಯನಿಕ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವ ಶಂಕೆಯಿದೆ. ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ಹೊಟ್ಟೆ ಶುಚಿಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಟಾಕ್ಸ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಪಿ ಪಾಸಿಂಗ್ನಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಎರಡೂ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ವರ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೆಎಂಸಿ–ಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹಸಬಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.