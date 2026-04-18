ಗಲಾಟೆ; ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮನೆ ಎದುರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಗಿರೀಶ ಗದಿಗೆಪ್ಪಗೌಡರ ಸೇರಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೋಕುಲ್ ರಸ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉಮಾ ಹೂಗಾರ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗಿರೀಶ ಹಾಗೂ ಇತರರು, ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ ಪತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿ ದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ: ಇಲ್ಲಿನ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನದ ಬಳಿ ಬೈಕ್ ತಾಗಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಪ್ರವೀಣ ಕುರ್ಡೆಕರ್, ವಿದ್ಯಾಧರ ಕುರ್ಡೆಕರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಳಗೇರಿ, ಗಣೇಶ ಕುಂದರಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>