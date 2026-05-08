ಮನ ತಣಿಸಿದ ದಾಸವಾಣಿ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಸಂತೋಷ ನಗರದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಜೆ.ಪೂರ್ವಿ ನಿರಂಜನ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರು ದಾಸವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಕಿರಾಣಾ ಘರಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಗ ಶುದ್ಧ ಕಲ್ಯಾಣ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ಸಂಗೀತ ರಸಿಕರ ಮನ ತಣಿಸಿದರು. ಮನುಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಕೋಡ್ ತಬಲಾ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅರ್ಕಸಾಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಸುಮೇಧ ವಿಠ್ಠಲ ಹಾಗೂ ಮೌನೇಶ ಬಡಿಗೇರ ತಾಳದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹರಿದಾಸ ಚಿಂತಕ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಕಲ್ಲೂರಕರ, ಪಂಡಿತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ನಾಕೋಡ, ಮಠದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗಾಯಕ ಜೆ.ನಿರಂಜನ್, ರವಿ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್, ವೇದವ್ಯಾಸ ಬಂಡಿಹಾಳ್, ವಾದಿರಾಜ್ ಜೋಶಿ, ವಿದುಷಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಜೋಶಿ, ಗೋಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260508-24-2106375938</p>