ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮರಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಗರದ ಬಳಿಯಿರುವ ದತ್ತನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಂಗೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಿತು. ಜೆಸಿಬಿ ವಾಹನ, ಕ್ರೇನ್ ಬಳಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>30X40 ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನದ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲೇ 6 ವರ್ಷದ ಮೂರು ಹೊಂಗೆ ಮರಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದವು. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನದ ಮಾಲೀಕರೇ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚು ಭರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮರಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ₹35 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಯಿತು' ಎಂದು ನಿವೇಶನ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಬಂಧಿ ಲಿಂಗರಾಜ ಧಾರವಾಡಶೆಟ್ಟರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮರಗಳ ಸುತ್ತ 6 ಅಡಿ ಗುಂಡಿ ಅಗೆದೆವು. ಬೇರುಗಳ ಜೊತೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ಸಮೇತ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮರಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆವು. ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 7 ಅಡಿ ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಅಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಅಡಿ ಕೆಸರು ಮಾಡಿ, ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟೆವು. 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರು ಮತ್ತೆ ಹಸಿಯಾಗಿ, ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಧಾರವಾಡದ 'ಹೂಮಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಸ್ಲಾಂ ಜಹಾನ್ ಅಬಿಹಾಳ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ