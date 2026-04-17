ಜ್ಯೋತಿಷ, ವಾಸ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 19ಕ್ಕೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಧಾರವಾಡದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕದಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ಸುರೇಶ ಕೊಪ್ಪರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಪಂಚಾಂಗ ಸಮಿತಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ವಲಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಿ.ಎಚ್.ಇಮ್ರಾಪುರ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ನರಸಿಂಹರಾವ ಸೋಮಲಾಪುರ ಮಾತನಾಡುವರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬಸವರಾಜ ಕುರಬೇಟ, ಎನ್.ಎಂ.ಮಂಗಳೂರು, ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ ಹಂದಿಗೋಳ, ಸುರೇಶ ಕೊಪ್ಪರ ಅವರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಉಚಿತ ಸಲಹೆ ಸಿಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಎಂ., ಮಹಾರುದ್ರ ಬಡಿಗೇರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>