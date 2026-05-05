ಬಿಸಿಲ ಝಳಕ್ಕೆ ‘ಉಷ್ಣ ಪ್ರತಿರೋಧಕ’

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು 'ಉಷ್ಣ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯೋಜನೆ' ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ, ನಗರೀಕರಣ, ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಪರಿಸರಗಳ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಸಹಾಯಕ ವರ್ಗದವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಗರ ಉಷ್ಣತೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಅತಿಸಾರ, ಜ್ವರ, ತಲೆಸುತ್ತು, ಸುಸ್ತು, ವಾಂತಿ, ತಲೆ ನೋವು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆ, ಬಡ ಹಾಗೂ ಅಸಹಾಯಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ, ಕೂಲ್ ರೂಫ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಹಸಿರು ಆವರಣ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಾಣಿ–ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ರುದ್ರೇಶ ಘಾಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಿ–40 ಸಿಟೀಸ್, ಸಿಡಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ಅವು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವಳಿ ನಗರದ ಕೆಲವು ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಉಷ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಕ ವೈಟ್ ರೂಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂದರ್ಭ ಉಷ್ಣತೆ ತಡೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>