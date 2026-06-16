ಶಾಸಕ ಪ್ರಸಾದ ಅಬ್ಬಯ್ಯಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಪ್ರಸಾದ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಗರದ ಕೊಪ್ಪಿಕರ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೆಟ್ರೊ ಪೊಲೀಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜಗಳ ಹಿರಿಯರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಮೋಹನ್ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶಾಸಕ ಪ್ರಸಾದ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ –ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಚಿವರಾದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಪಿ.ಸಿ.ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಜಿ.ಎಂ. ಚಿಕ್ಕಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಂದರ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಗುರುನಾಥ ಉಳ್ಳಿಕಾಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದೆ ದಶಕಗಳೇ ಉರುಳಿವೆ. ಸಮ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದರೆ ಉತ್ತಮಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹುಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಕೀರ್ ಸನದಿ, ವಸಂತ ಲದವಾ, ಜೋನ್ಯಾ ಬಸ್ಮೆ, ರಾಜಾ ದೇಸಾಯಿ, ಅಲ್ತಾಫ್ ಹಳ್ಳೂರು, ಮಹ್ಮದ್ ಯುಸೂಫ್ ಸವಣೂರು, ಎಂ.ಡಿ.ಗದಗಕರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಳಗುಂಡಿಗಿ, ಇಮ್ರಾನ್ ಯಲಿಗಾರ, ಅಲ್ತಾಫ್ ಕಿತ್ತೂರು, ಜಗದೀಶ ಉಪ್ಪಿನ, ಶಿವನಗೌಡ ಹೊಸಮನಿ, ಗಣೇಶ ಟಗರಗುಂಟಿ, ಸುಬಾನಿ ಮಲ್ಲಾಡ, ತಾರಾದೇವಿ ವಾಲಿ, ಸ್ವಾತಿ ಮಾಳಗಿ, ಸುಧಾ ಮಣಿಕುಂಟ್ಲಾ, ರೇಣುಕಾ ಕಳ್ಳಿಮನಿ, ನಾಗರಾಜ ಗುರಿಕಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಂ.ಎಂ. ಗೌಡರ, ಭಲವಂತ ಗುಂಡಮೆ, ಮಜರಖಾನ್, ಶಫಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ಆರ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ, ಮೋಹನ್ ಅಸುಂಡಿ, ಆರೀಫ್ ಮುಜಾವರ, ಅಶ್ರಫ್ ಅಲಿ, ವೆಂಕನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಆನಂದ ಮುಶನ್ನವರ, ಪ್ರಭು ಪ್ರಭಾಕರ, ಸಂತೋಷ ಛಲವಾದಿ, ಇಮಾಮ್ ಪೀರಕಾನನವರು ಇದ್ದರು. ಮುಖಂಡ ಅನ್ವರ್ ಮುಧೋಳ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಮಹೀಂದ್ರ ಶಿಂಘಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಜಶೇಖರ ಮೆಣಶಿನಕಾಯಿ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಶಿವಾನಂದ ಬೆಂತೂರು ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-24-1591902903</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>