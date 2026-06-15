ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಭಜನೆ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ನಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಲಾಭವೇ ಹೆಚ್ಚು

<p><em>ಸತೀಶ ಬಿ.</em></p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಭಜನೆಗೆ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ‘ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ’ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ನಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ‘ಲಾಭ’ವೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸವಣೂರು ನವಾಬರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬಿ.ಡಿ.ಜತ್ತಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ (ಆಗಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ) 1962ರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈಗ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ, ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಚಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ವಿಭಜನೆಯಾದರೆ ಎರಡೂ ನಗರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪಾಲಿಕೆಯ 12 ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳ ಪೈಕಿ 8 ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 4 ಧಾರವಾಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹190 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಅಂದರೆ ₹150 ಕೋಟಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯದ್ದು. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ 82 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೂ ಅನುದಾನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಧಾರವಾಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ತೆರೆಗೆ, ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಯಾದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.</p>.<p>‘ಪಾಲಿಕೆ ವಿಭಜನೆಯಾದರೆ ಎರಡೂ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸರಳೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ತೆಗೆಸಬಹುದು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು.</p>.<p>‘ಪಾಲಿಕೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಯುಕ್ತರುಗಳು ₹500 ಮೊತ್ತದ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಖುದ್ದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಬಿಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಯುಕ್ತರ ಸಹಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದರೆ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 82 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇ ಮೇಯರ್ ಆದರೂ ಖುದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಒಂದೇ ಪಾಲಿಕೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಧಾರವಾಡದ ಬಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದವು. ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪಾಲಿಕೆ ವಿಭಜನೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೃಹತ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ್ ಜವಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-24-1653533122</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>