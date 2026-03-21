<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ ನಗರದ 15 ವರ್ಷದ ನಮಿಷ್ ಸಂಗಳದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಔಡಿ ಕಾರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನೋಂದಣಿಯದ್ದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅನಿಲಕುಮಾರ ಎಸ್. ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 2013ರ ನವೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಔಡಿ ಕಾರು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ. 2028ರ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಕಾರಿನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ, 2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p><p>‘ಆರೋಪಿ ಸಂತೋಷ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅವಧಿ ಸಹ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಅವರು ಆ ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಬಾಲಕನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಚಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ರವೀಶ್ ಸಿ.ಆರ್. ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಮೃತ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ವೀರೇಶ ಅವರು ಸಹ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ವಾಹನ ನೀಡುವುದು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರು ₹25 ಸಾವಿರ ದಂಡ ಸಹ ಪಾವತಿಸುವ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ವಾಹನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p><p><strong>ನಿಧಿ ಶೋಧ ಆರೋಪ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು:</strong> ಇಲ್ಲಿಯ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಿಪೇಟೆಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಿಧಿ ಆಸೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಸಬಾಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ನಾರಾಯಣ ಮುತಾಲಿಕ್ ದೇಸಾಯಿ, ರಮೇಶ ಮುತಾಲಿಕ್ ದೇಸಾಯಿ ಸೇರಿ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಡಿವಯ್ಯ ಬಿಜಗತ್ತಿಮಠ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ನಿಧಿ ಆಸೆಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಭಗ್ನ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಬೆದರಿಕೆ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು:</strong> ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಎಐನಿಂದ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲಾತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಅಶೋಕ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಜಾಫರ್ ನದಾಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುವತಿಯ ತಾಯಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಜಾಫರ್ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತೆ ಅವನು ಯುವತಿಗೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಐನಿಂದ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿ, ₹1.50 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ತಾಯಿತಾ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ:</strong> ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯುಬಹುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಬಿಡನಾಳದ ವಿನಾಯಕ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ₹5.22 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಕೈದಿಯಿಂದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ: ಧಾರವಾಡದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿ ಫರವೇಜ್ ಬೆಟಗೇರಿ, ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಿವೇಕ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಆರೋಪಿ ಫರವೇಜ್ನು ವಿವೇಕನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ‘ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ನೀಡಿ, ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಂದು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p><strong>ಆಸ್ತಿ ತಗಾದೆ: ಸಹೋದರಿ ಕೊಲೆ</strong></p><p>ಧಾರವಾಡ: ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಗಾದೆಯಾಗಿ ಹನುಮಂತ ಯಲಿವಾಳ ಎಂಬಾತ ಸಹೋದರಿ ಶಿವಲೀಲಾ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ಶಿವಲೀಲಾ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಲೀಲಾ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹನುಮಂತ ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪೋಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>