ತೂಗಾಡುವ ಕೇಬಲ್‌; ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ, ಮರಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕೇಬಲ್ಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಡಾಗಿ ಹರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಎರವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯ ಲೀಲಾವತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮೀಪ ತೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಬಲ್ ಬೈಕ್ಗೆ ತಾಗಿದ ಪರಿಣಾಮ, ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಇಬ್ಬರು ಸವಾರರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅವರ ನಿರ್ಕ್ಷ್ಯದಿಂದಲೇ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅವಳಿನಗರದ ಹಲವೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ, ಮರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕೇಬಲ್ಗಳು ತೂಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಡಿಷ್ ಟಿವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೇಬಲ್ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಬಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿ ತೂಗಾಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಿದ್ದು, ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ತೊಡಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೇಶ್ವಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ತೂಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಈ ಕೇಬಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶ್ರೀಧರ ಕಂದಗಲ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕೇಬಲ್ಗಳು ತುಂಡಾಗಿ ತೂಗಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕಂಬಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಕೇಬಲ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿಗಾವಹಿಸಬೇಕು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಡಾ.ಸಿ.ಪಿ.ಸಿಂಧೂರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>