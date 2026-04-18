ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ (ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಿಯೊಡ್) ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗುವ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ.</p>.<p>₹93 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ (ಪಿಪಿಪಿ) ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಮಂಜುನಾಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಆಗಿದೆ. ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಏಳು ವರ್ಷ ಕಂಪನಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>'ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 1,500 ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಲಕ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ವಯ (ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಬೀಳುವ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕಡೆ 25 ರಿಂದ 200 ವೋಲ್ಟ್ನ ಬಲ್ಬ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗವಿಸಿದ್ಧಯ್ಯ ವಿ.ಎಚ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 75 ಸಾವಿರ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ 18 ಸಾವಿರ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 46 ಸಾವಿರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕಡೆ 11 ಸಾವಿರ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಂಪನಿಯು ಒಂದೊಂದೇ ವಲಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಲ್ಬ್ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲ, ದಟ್ಟಣೆ ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ವೋಲ್ಟ್ನ ಬಲ್ಬ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 160 ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಕಂಬಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, 100 ರಿಂದ 200 ವೋಲ್ಟ್ನ ಎಲ್ಇಡಿ ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆಲ ಕಡೆ ಕಂಬದಿಂದ ಕಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳಕು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಡೆ ಬಲ್ಬ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಇನ್ನಿತರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹10 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>