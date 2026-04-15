ಕರ ಬಾಕಿ: ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಿರುವ ₹ 12 ಕೋಟಿ ಕರ (ಸೆಸ್) ಬರುವುದು ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿರುವ ಕಾರಣ ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸೇರಿ ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ವಾಚನಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 23 ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, 10 ಸೇವಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, 18 ವಾಚನಾಲಯ, 2 ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, 1 ಸಂಚಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 54 ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಕರವೇ ಆಧಾರ.</p>.<p>'ಪಾಲಿಕೆಯು ಜನರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹ 4 ಕೋಟಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕರವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ನೀರಿನ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿ, ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು ಅವರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಂದನೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಅಜಯಕುಮಾರ್ ಡಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಾಯ್ದೆ–1965ರ ನಿಯಮ 30ರ ಪ್ರಕಾರ, ನಗರ–ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಶೇ 6ರಷ್ಟನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕರವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>