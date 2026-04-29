‘ಲಘು ಸಾರಿಗೆ: 2ನೇ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಶೀಘ್ರ’

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಹು–ಧಾ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಆರ್ಟಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಸ್ತಾವ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರ 2ನೇ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮೊದಲ ಹಂತದದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ₹6,500 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಬಂದಿತ್ತು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>