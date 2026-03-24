ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ; ಪ್ರೀತಿಯ ರಹಸ್ಯ!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಗೂ ಯುವತಿಯರ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಯುವತಿಯರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಬಾಲಕಿಯರು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದೆ, ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ, ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿಗೆ, ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಗೆಗೆ, ಸಂಘದ ಹಣ ತುಂಬಲು, ಹಾಲು ತರಲು ಹೀಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಹೊರಟ ಯುವತಿಯರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 23 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರೇ ಹೆಚ್ಚು!</p>.<p>ಮಗಳು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಪಾಲಕರು 'ಮಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಹುಡುಗ, ಪರಿಚಯದ ಹುಡುಗ, ಸ್ನೇಹಿತ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಾರಣ ನೀಡದೆ 'ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ' ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ!</p>.<p>2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 15ರ ಒಳಗೆ ಇಂತಹ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿ 15ರ ಒಳಗೆ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ 25 ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 14 ಮಂದಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮನೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಕರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಯುವತಿಯರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಯುವತಿಯರ ನಾಪತ್ತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮವೇ ಕಾರಣ. ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು, ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದವರು ಹಿಂಸೆ ನೀಡುವ, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮದುವೆಗೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಯುವತಿಯರು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಎಸಿಪಿ ಶಿವಾನಂದ ಚಲವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಯುವತಿಯರು ಪ್ರೀತಿಸಿರುವ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಗುಡಿ–ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಕರೆಯ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಪೊಲೀಸರು, ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು, ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಯ ನಕಲಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>