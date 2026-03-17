ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯವ್ಯಯಕ್ಕೆ ‘ಸಪ್ತಸೂತ್ರಗಳು’

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಯು 2026–27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ₹1,595.47 ಕೋಟಿ ಗಾತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಮಂಡಿಸಿತು.

'ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಹಾಗೂ ಸದೃಢ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೆಡೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ' ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರಗಳು' ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಣೆ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಪೀಲುಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ವಂಟಮುರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಜಿಐಎಸ್ (ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಆಧಾರಿತ ಆಸ್ತಿ ಸರ್ವೆ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಕೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆ, ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

'ವಾರ್ಡ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ' ಅಡಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ₹1.50 ಕೋಟಿ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ, ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ₹5.42 ಕೋಟಿ, ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹11 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 'ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ' ಅಡಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಪಿಂಕ್ ಇ–ಆಟೊ ಯೋಜನೆಗೆ ₹4.10 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹1,512.67 ಕೋಟಿ ಗಾತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ₹41.17ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯದ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಭೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ₹1ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೀರಿದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಣೆ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಪೀಲುಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ವಂಟಮುರಿ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಓದಿದ ಅವರು, ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮೇಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಆದಾಯದ ಮೂಲ: ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲು ಜಿಐಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಆಸ್ತಿ ಸರ್ವೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ₹333 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ₹20 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 2,745 ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಲೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 2013ರಿಂದ ಲೀಸ್ ಮೊತ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ₹8 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಕರ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ಅದರಿಂದ ₹142 ಕೋಟಿ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ, ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶುಲ್ಕದ ಗುರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ₹53 ಕೋಟಿಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಾರ್ಡ್ ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಳ: ವಾರ್ಡ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ₹1.50 ಕೋಟಿ, ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ, ಉಪ ಮೇಯರ್ಗೆ ₹3 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ₹120 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮಿಸಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಳಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಬೀದಿ ದ