ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: ನಾಲ್ವರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಧಾರವಾಡದ ನೆಹರೂ ನಗರದ ಮೆಹಬೂಬ್ ಖಾನ್ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ, ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರ ಶಿವಶಂಕರ ಕಾಲೊನಿಯ ಸಂತೋಷ ರಾಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ನಾರಾಯಣಸೋಪದ ಬಶೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಎಚ್. ಗುಡಮಾಲ, ಖರಾದಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಯಕ್ಕಿಂಡಿಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾದಿಕ್ ಅವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅಧಿಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರಕಾಶ ಬಾಬುರಾವ್ ಘಾಟಗೆ ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹಿಂಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>