₹3.35 ಕೋಟಿ ಕರ ಪಾವತಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ₹11,73,80,238 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸೆಸ್(ಕರ)ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ₹3,35,96,839 ಅನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ₹8,37,83,399 ಅನ್ನು ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಅಜಯಕುಮಾರ್ ಡಿ. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕರ ಬಾಕಿ: ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಏ.15ರಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>