ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಸಾಥ್‌

<p><em>ಸ್ಮಿತಾ ಶಿರೂರ</em></p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೂರಾರು ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆಯೇ 12 ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 7 ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಮೃತ್– 2.0 ಅಭಿಯಾನದ ‘ಅಮೃತ್ ಮಿತ್ರ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಡೇ–ನಲ್ಮ್ (ದೀನದಯಾಳ್ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನ)ದ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1,769 ಡೇ– ನಲ್ಮ್ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಇವೆ. ಧಾರವಾಡದಿಂದ 3 ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ 4 ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿವೆ. 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅವಧಿ ಇರಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ 3 ಸಂಘಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಲಾ ₹ 10 ಲಕ್ಷದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹ 70 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ₹7ಲಕ್ಷ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ, ₹3ಲಕ್ಷ ಕೈಗವಸು, ಮಾಸ್ಕ್, ಏಪ್ರನ್, ಗಂಬೂಟು ಮೊದಲಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿದೆ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ, ಗುಡಿಗಳಿಂದ ಕುಡುಗೋಲು, ಕತ್ತಿ, ಪೊರಕೆ, ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಮೊದಲಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಂದು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು, ಕಳೆಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದು, ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಟಿಕೆ–ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾಥ್ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.</p>.<p>‘ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 5 ಸದಸ್ಯೆಯರು ಸನ್ ಸಿಟಿ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ತೋಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಉದ್ಯಾನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಿವಗಣೇಶ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆ ರೇಖಾ ಪವಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ರೇಣುಕಾನಗರ ಹಾಗೂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನಗರದ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ 4 ಸದಸ್ಯೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆ ಬಾನು ಬಿ.ಚಾಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-24-4451085</p>