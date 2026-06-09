ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಸ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ₹3 ಸಾವಿರ ದಂಡ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ಸಂಖ್ಯೆ 7ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನವಲಗುಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬದಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ₹3 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಾಲಿಕೆಯ ವಲಯ ಕಚೇರಿ–2 ರ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕಶಾಂತಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸುರಿದಿದ್ದ ಕಸವನ್ನು ವಾಪಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಕಳಿಸುವ ಜತೆಗೆ, ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಎಸಗಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಮುದಾಯ ಸಂಚಾಲಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕ್ಷತ್ರಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಕೊಂಡಪಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಪ್ಪ, ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಉಮೇಶ ಕಮತಿಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-24-1569337016</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>