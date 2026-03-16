ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬೇಸಿಗೆ ಶುರು, ಬೇಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀರು

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ಬೇಸಿಗೆಯ ತಾಪ ದಿನೇದಿನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರು ಸಿಗದಿರುವುದು ನಗರ– ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಿರಂತರ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ 8–10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಲದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ 18 ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದ 7 ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಕುಡಿದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಂದರ್ಭವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಘಟಕಗಳೇ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿವೆ.</p>.<p>ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಕಾಯಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ, ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಳಕೆ ಆಗುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಘಟಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 63 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 10 ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದಲೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 467 ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 360 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ 107 ಘಟಕಗಳು ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾದುಕೂತಿವೆ.</p>.<p>‘ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ 52 ಘಟಕಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಅವರಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷ ದಂಡವನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜಗದೀಶ ಪಾಟೀಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><strong>‘ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕವೇ ಆಸರೆ’:</strong> </p><p>‘ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಎಂಟು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕವೇ ನಮಗೆ ಆಸರೆ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೂ ಕೆಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿ ರೇಣುಕಾ ತಳವಾರ.</p>.<p>‘ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 34.2 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತೀರಾ ಸಣ್ಣಗೆ ಎರಡು ತಾಸು ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾತಕ್ಕೂ ಸಾಲದು. ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಅನುಕೂಲ’ ಎಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 2ನೇ ಹಂತದ ನಿವಾಸಿ ನೀಲಮ್ಮ ಡೊಂಕನವರ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು ಬಳಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿ– ತಡೆಗೋಡೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಭದ್ರ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಬಸವರಾಜ ಯೋಗಪ್ಪನವರ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು</blockquote><span class="attribution">ಜಗದೀಶ ಪಾಟೀಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್</span></div>.<p><strong>ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಸಿಗುವುದೇ ನೀರು?</strong> </p><p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯಂತೂ ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಿದೆ. 1.20 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರ 48 ಸಾವಿರ. ಒಟ್ಟು 23 ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 2027ರ ಜೂನ್ವರೆಗೆ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಾದರೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 43 ಎಂಎಲ್ಡಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲಾರ್ಧದಿಂದ ಶೇ 70 ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದು ಮಳೆಗಾಲದವರೆಗೂ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆಗದು ಎಂದು ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 'ನಿರಂತರ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟೆವು. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ 13 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. </p><p>ಈವರೆಗೆ 24/7 ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಎಂಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಿದರೂ ಸಣ್ಣಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅನುಕೂಲ' ಎಂದು ನಗರದ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯ ನಿವಾಸಿ ಪಾರ್ವತಿ ಹುಡೇದ ಹೇಳಿದರು. href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>