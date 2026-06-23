ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆದ 22ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ₹68 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಂಡ

<p><em>ಗೌರಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ</em></p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆದವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 5ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ 22ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ₹68,200 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ, ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗ, ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ, ಅದರಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಚೀಟಿ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರ ಬಿಲ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸಿರುವ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಊಟ, ತಿಂಡಿ ತರಿಸಿರುವ ಬಿಲ್ ಮೂಲಕ ಕಸ ಎಸೆದವರ ವಿಳಾಸ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ, ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಪಾಲಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಸಮುದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆದವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ರಸೀದಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ ಯರಂಗಳಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆಯುವವರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆಯುವವರಿಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮನೆ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಕುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರೂ, ಕೆಲವರ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಸದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ₹ 500 ರಿಂದ ₹5 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅನೇಕರು ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಲು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ರಸೀದಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗ ರಡ್ಡೇರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-24-1796450649</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>