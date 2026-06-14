ಕಸ ಎಸೆದವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಸ ಸುರಿಯುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಲು ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಯಾರು ಕಸ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೋ, ಅದೇ ಕಸವನ್ನು ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸುರಿಯುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಧಾರವಾಡದ ನಾಲ್ಕು ನಿವಾಸಿಗಳ ಮನೆ ಎದುರು ಕಸ ಸುರಿದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದೆ. ಅವರಿಂದ ₹16 ಸಾವಿರ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ?: ಕಸ ಎಸೆದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಆ ಕಸವನ್ನು ಎಸೆದವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ತಂದು ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಸ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದು ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಕಸದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಹೆಸರಿನ ಕಾಗದ, ಬಿಲ್ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ವಿಳಾಸ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲೂ aರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದರೂ ಕೆಲವರು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಕಸ ಎಸೆಯುವವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವರ ಮನೆಯ ಕಸವನ್ನು ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ ಯರಂಗಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-24-2111626756</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>