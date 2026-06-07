ಡಾ. ಶಶಾಂಕಗೆ ‘ಸ್ಕಾಲರ್‌ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ ಅವಾರ್ಡ್‌’

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರದ ಮಂದಾಕಿನಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಶಶಾಂಕ ಕರಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಸರ್ಜರಿ (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ) ನೀಡುವ ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್. ‘ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಕಾಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವಾರ್ಡ್–2026’ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ಸುನೀಲ ಕರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಡಾ. ಶಶಾಂಕ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಕ್ತನಾಳ, ಲಿಂಬ್ ಪ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಅಯೋರಿಟಿಕ್ ರಕ್ತನಾಳ, ಕ್ಯಾರೋಟೆಡ್ ರಕ್ತನಾಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಜೂನ್ 9ರಿಂದ ಸೆ. 30ರವರೆಗೆ ಬೋಸ್ಟನ್, ಕ್ಲಿವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು. ಡಾ. ಶಶಾಂಕ ಕರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-24-979584625</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>