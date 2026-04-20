ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಚಾಲಕ: ಸನ್ಮಾನ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಾಯವ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕಿರಣಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ₹3.5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ₹65 ಸಾವಿರ ನಗದು, ಮರಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರುವ ಕಿರಣಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಏ. 12ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿಗೆ ತೆರಳಲು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದು, ಇಳಿಯುವಾಗ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ನಗದು ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಮರೆತಿದ್ದರು. ಚಾಲಕ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಎಂದಿನಂತೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ನಗದು ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ವಾರಸ್ದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ನಗರದ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಾರಸ್ದಾರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ, ಚಾಲಕ, ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಸ್ಮಾಯಲ್ ನಾಯ್ಕರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್. ರಾಮನಗೌಡರ, ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ವೈ.ಎಂ. ಶಿವರೆಡ್ಡಿ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದೀಪಕ ಜಾದವ್, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ, ಚೈತನ್ಯ ಅಗಳಗಟ್ಟಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>