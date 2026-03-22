ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮೌಲಾನಾ ನಯೀಮೊದ್ದೀನ ಶೇಖ್ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಮೌಲಾನಾ ನಯೀಮೊದ್ದೀನ ಶೇಖ್ ಅವರು, 'ಶಾಂತಿ, ಸಹನೆ, ತ್ಯಾಗ, ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರತ್ವದ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅಂಜುಮನ್ –ಎ– ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಶೀರ ಅಹ್ಮದ್ ಎ.ಹಳ್ಳೂರ ಅವರು, 'ಈ ಹಬ್ಬವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಕುಲದ ಏಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾನತೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ರಫೀಕ ಬಂಕಾಪೂರ, ಸಲೀಂ ಸುಂಡಕೆ, ನವೀದ್ ಮುಲ್ಲಾ, ರಿಯಾಜ್ ಖತೀಬ್, ಅಲ್ತಾಫ ನವಾಜ್ ಕಿತ್ತೂರ, ಬಾಬಾ ಐನಾಪುರಿ, ಗೈಬುಸಾಬ್ ಹೊನ್ಯಾಳ, ಮುನ್ನಾ ಕಿತ್ತೂರ, ರಫೀಕ ಚವ್ಹಾಣ, ಅಬ್ಬು ಬಿಜಾಪುರ, ಮುಲ್ಲಾಸಾಬ್ ಸವಣೂರು ಹಾಗೂ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು, ಮಸೀದಿಗಳ ಮುತವಲ್ಲಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ: ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ, ಗರಗ, ತಡಕೋಡ, ಕೋಟೂರ, ಯಾದವಾಡ, ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ, ನರೇಂದ್ರ, ತೇಗೂರ, ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ, ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಶಿವಳ್ಳಿ, ಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈದ್-ಉಲ್-ಪಿತ್ರ್ ಅನ್ನು ಶನಿವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ, ಮೂರಕಲ್ಲಅಗಸಿ ಮೂಲಕ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದವರೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬಾ ಮೊಹಿದ್ದಿನ್ ಚೌಧರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದಾನ, ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಈದ್-ಉಲ್–ಪಿತ್ರ್ ಅನ್ನು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಜತೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಕೈಗೊಂಡ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಗರಗ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಇಮಾಮ್ ಮಜಹರ್ ರಹಮಾನ, ಬಶೀರ ಅಹ್ಮದ ಮಾಳಗಿಮನಿ, ಮುಸ್ತಾಕ ಅಹ್ಮದ ಮಕಾನದಾರ, ಡಿ.ಐ.ನದಾಫ್, ನೂರಹ್ಮದ ಮುಜಾವರ, ಬಾಬಾಜಾನ ಜಾವೂರ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ ನವಲಗುಂದ, ಐ.ಎಂ. ಛಡೀದಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-24-37894182</p>