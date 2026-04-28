‘ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವು ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳಲಿ’

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮಚಿತ್ತ ಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ವರ ಹಿತ ಬಯಸಬೇಕು' ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಮಹೇಶ ಮಾಶ್ಯಾಳ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಲಿಂಗರಾಜ ನಗರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಬಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್; ಬದುಕು ಈಗಷ್ಟೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವಾದ–ವಿವಾದ ಮಾಡದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಇತರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸಮ್ಮತಿ, ಸಹಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಲಬ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಐ. ಅಂಕಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ವಿ. ಹಳೇಮನಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿ.ಬಿ. ಕಣವಿ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಕರಡಿ, ಕೆ.ಎಸ್. ಕೌಜಲಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಎಸ್. ಮಾಳವಾಡ ಇದ್ದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>