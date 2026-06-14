<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ(ಎಸ್ಐಆರ್) ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್. ಸುನಿಲದತ್ತ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ನವನಗರದ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ 12ನೇ ‘ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ’ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾದಾಗ ಹಾಗೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಎಸ್ಐಆರ್ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2ನೇಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗಕಾನೂನು ಪದವಿ ಮೊದಲನೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೃತ್ತಿಯ ಬುನಾದಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತುನಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸುಪ್ರೀಂ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಓದುವ ರೂಢಿ ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂವಹನ ಕಲೆ, ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಪರ ಅಚಲವಾದ ಬದ್ಧತೆ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ,ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಇರಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಸಿ. ಬಸವರಾಜು, ‘ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಜ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು 57 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರತೆ, ಬಡತನ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಕಾನೂನು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಯಿದ್ದಾರೆ. ಮುಗ್ದಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಕೀಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ, ಡೀನ್ ಗೀತಾ ಕೌಲಗಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ರತ್ನಾ ಭರಮಗೌಡರ್, ಸಂಯೋಜಕ ಡಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಮೂಲಗೆ,ಗಿರೀಶ ಕೆ.ಸಿ., ಪಾರ್ವತಿ ಎಂ., ಮಹಾದೇವಿ ಕುಸುಗಲ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-24-600282169</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>