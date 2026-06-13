ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 14 ರಂದು ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಆಯೋಜನೆ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಲಿಂ. ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹುಲಿಕಂತಿಮಠ ಅವರ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜೂನ್ 14ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯ ಲೋಹಿಯಾ ನಗರದ ಉದ್ಯಾನದ ಬಳಿಯ ಶರಣಾಲಯ(ಮನೆ ನಂ. 1350)ದಲ್ಲಿ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಸವ ತತ್ವ ಚಿಂತಕಿ ನೀಲಗಂಗಾ ಹಳ್ಯಾಳ ಅನುಭಾವ ನೀಡುವರು. ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡೆ ಅನಸೂಯಾ ಅರಕೇರಿ, ಬಸವಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಬಿ. ಹಳ್ಯಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ದತ್ತಿ ದಾನಿಗಳಾದ ಉಮಾ ಹುಲಿಕಂತಿಮಠ, ಪವಿತ್ರಾ, ರವಿಚಂದ್ರ ಹುಲಿಕಂತಿಮಠ, ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ವಿ. ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆ.ಎಸ್. ಇನಾಮತಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-24-1129730140</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>