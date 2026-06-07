ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಜಾಗೃತಿ ಓಟ ಇಂದು

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ನಗರದ ತೋಳನಕೆರೆ ವೃತ್ತದಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಜೂನ್ 7ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ಕ್ಕೆ ‘3ಕೆ ಮತ್ತು 5ಕೆ ರನ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್–4.0’ (ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಜಾಗೃತಿ ಓಟ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ₹300 ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ನೀಡಿ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನು ಹೊಸಮನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಗ್ರೀನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ವಿ ಕೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ವಸುಂದರಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗೃತಿ ಓಟ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಓಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ನಾಗರಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ’ ಎಂದರು. ಗಂಗಾಧರ, ಮೇಘರಾಜ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-24-203876031</p>