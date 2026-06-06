‘ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ’

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣ: ನಗರದ ಹೊಸೂರು ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಧೀಶೆ ಪಲ್ಲವಿ ಬಿ.ಆರ್. ಅವರು ಪರಿಸರ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಗಿಡನೆಟ್ಟು ನೀರುಣಿಸಿದ ಅವರು, ನೆಟ್ಟ ಗಿಡದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಪ್ರಧಾನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಧೀಶರು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೃಪತುಂಗ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೀಣಾ ಮಲ್ಲನಾಯ್ ನಾಯ್ಕರ್, ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಯಮಕನಮರಡಿ, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಟ್ಟಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ವೈ. ದುಂಡರೆಡ್ಡಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಎಸ್. ಉಪ್ಪಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸುತಗಟ್ಟಿ ಶಾಲೆ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸುತಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಐದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ಎ.ಎಫ್. ಮಠಪತಿ, ಉಮಾ ಹಿರೇಮಠ, ಲೀಲಾಮೂರ್ತಿ ಡಿ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಶಾಲೆ: ಇಲ್ಲಿನ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರದ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಸಂತ ನಾಡಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ರವಿ ನಾಯಕ, ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ರಾಜಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್, ಗಿರಿಜಾ ನಾಯ್ಕ, ಲಾವಣ್ಯಾ, ಲತಾ, ಸೀಮಾ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಜೆ.ಕೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್: ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂತೋಷ ನಗರದ ಜೆ.ಕೆ.ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರದ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪೋಸ್ಟರ್, ಬ್ಯಾನರ್ ರಚನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ ಕಲ್ಯಾಣಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂತೋಷನಗರ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಪ್ರಾಜಕ್ತಾ ಪವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಝಡ್.ಎಸ್. ಪಾಲ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ನಿರ್ಮಲಾ ಠಕ್ಕರ್ ಶಾಲೆ: ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಶಾಂತಿ ಕಾಲೊನಿಯ ನಿರ್ಮಲಾ ಠಕ್ಕರ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಪರಿಸರ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಲೆಯ ಸಿಇಒ ಈಶ್ವರಲಾಲ್ ಎಲ್. ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರ್ಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ: ಲಿಂಗರಾಜ ನಗರದ ಆದರ್ಶ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇರಿತ, ನಮ್ಮ ಹವಾಮಾನ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ’ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಬಿ.ಕುನ್ನೂರ, ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಸಿ.ಗೌಡರ, ಪ್ರೊ.ಡೇನಿಯಲ್ ಹೊಸಕೇರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಲಿಂಗರಾಜ ಮುಳ್ಳಳ್ಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು. ಮಹೇಶ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಎನ್.ಎಲ್.ಇ. ಸೊಸೈಟಿಯ ಡಾ.ಆರ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಮಹೇಶ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ್, ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಮೇಶ ಹೊಂಬಾಳಿ, ಪ್ರೊ. ಮಮತಾ ಮಂಗಳೂರಮಠ, ಪ್ರೊ.ಪ್ರದೀಪ ಅಗಸಿಮನಿ, ಪ್ರೊ.ಐ.ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ, ಪ್ರೊ.ಗಿರಿಜಾ ಸಜ್ಜನರ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ ಬೊಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-24-434683199</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>