ರೈತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ರತ್ನ ಭಾರತ ರೈತ ಸಮಾಜ ಆಕ್ರೋಶ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ರೈತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ರತ್ನ ಭಾರತ ರೈತ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು ಗುರುವಾರ ಭೇಟಿ, ನೀಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಡಿಗೇರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಮನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೇರಿಕೊಂಡು ತೆರಳುವಾಗ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಡೆದು ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಳಾದ ಟಿಪ್ಪರ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮನೆಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರೈತರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಲೆದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವು, ವಿನಾಕಾರಣ ರೈತರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಂದ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರೈತರಾದ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಹನಮಂತಪ್ಪ ಕರ್ಲಿಂಗಣ್ಣನವರ, ಬಸವರಾಜ ಬಣವಿ, ಧರ್ಮಪ್ಪ ಲಾರಿ, ಸಿ.ಎಂ. ಕಟಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-24-1057410650</p>