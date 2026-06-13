ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ರಾಡ್‌ ಬಿದ್ದು ವೃದ್ಧೆಗೆ ಗಾಯ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಹೊಸೂರು ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದ ರಾಡ್, ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಗುಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಾವೇರಿಯ ಯಶೋಧಾ ಜಾಧವ (74) ಗಾಯಗೊಂಡ ವೃದ್ಧೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಎಂಸಿ–ಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ನವನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಲು ಅವರು ವಾಣಿವಿಲಾಸ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೊಸೂರು ವೃತ್ತದ ಕಡೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಸ್ಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಗರ್ಡರ್ ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಡ್ ಕೈತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ರಾಡ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ನಂತರ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಬಡಿದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಅವರ ಮೂಗಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜೀವಭಯದಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರದಿಂದ ಬಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು.</p>.<p>‘ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಳಗಡೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯ ಇರುವಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸೂರು ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ತುಸು ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ, ರಾಡ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ತಗುಲಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸತೀಶ ನಾಗನೂರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ಅವಘಡ: ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಈವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ರಾಡ್ ಬಿದ್ದು ಎಎಸ್ಐ ನಾಭಿರಾಜ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>2023ರ ಜೂನ್ 23ರಂದು ನಗರದ ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಕ್ರೇನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಉರುಳಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಮೂರು ಬೈಕ್, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಜಖಂಗೊಂಡು, ಐದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಉರುಳಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹೊಸೂರು ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕುಸಿದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿರುವುದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅವಘಡವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-24-888609919</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>