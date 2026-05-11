ಕೇಬಲ್‌ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸದೆ ಪಿಲ್ಲರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸೂರು ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯ ಕೆನರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರು ಎದುರು ಬೃಹತ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ತಳಪಾಯ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೇಬಲ್ ತೆರವು ಮಾಡದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆಯೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಕೇಬಲ್ಗಳು ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ರಾಡ್, ಸರಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಪಿಲ್ಲರ್ನ ಸದೃಢತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಕಿರೆಸೂರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇದ್ದವರ್ಯಾರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಬಲ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇಲಾಖೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವುದೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದೂರವಾಣಿ ಕೇಬಲ್, ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಳಿಯೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಒಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ. ಭೂಮಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳು, ಕೇಬಲ್ಗಳು ಹಾದು ಹೋಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು' ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಸುಕುಮಾರನ್ ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>