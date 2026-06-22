₹32 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ: ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಇ–ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ₹32 ಲಕ್ಷ ನೀಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಪಿಎಂಸಿ– ನವನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ಪ್ರತಾಪ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾ ಆಲಂವೀರ, ವಿಕ್ರಮ ಪುರೋಹಿತ, ಸಾಗರ ಪುರೋಹಿತ, ಗುಜರಾತನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪಠಾಣ ಎಂಬುವರು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ₹32 ಲಕ್ಷ ನೀಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ₹16.45 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಖಚಿತ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ₹16.45 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ ಕುರಿತು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಇನ್ಸ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ‘ಟ್ರಸ್ಟ್ವರ್ಥಿ ಗೈಡನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಿಯರ್ ಜೆರ್ನಿ’ ಎಂಬುದರ ಬಯೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಡ್ಮಿಶನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ವಂಚಕರು, ಐಎಸ್ಬಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರವೇಶ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ₹16,54,350 ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಂಚನೆ: ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕುಮಾರಪಾರ್ಕ್ನ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಮಂಟೂರ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಖಾತೆಯಿಂದ ಅಪರಿಚಿತರು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ₹1,33,700 ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-24-292435834</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>