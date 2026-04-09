ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 12ಕ್ಕೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಂಜಿಎಂ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಏ.12ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ ಕಲಾಭವನದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯೆ ವೀಣಾ ಹಾನಗಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ವಿನಾಯಕ ಹೆಗಡೆ, ಶಿರಸಿ ಮುತ್ತುಮುರುಡು, ಸಿತಾರ್ ವಾದಕ ಮೊಹಸಿನ್ ಖಾನ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು, ಪ್ರಸಾದ್ ಮಡಿವಾಳರ್, ಬಸವರಾಜ್ ಹಿರೇಮರ್ ಮತ್ತು ಹೇಮಂತ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಕೃಷ್ಣಾ ಇನಾಮದಾರ್, ಲತಾ ಜಮಖಂಡಿ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಈ ಹಿಂದೆ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಗರದ ನಗರಕರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಗರದ 'ನಿಯೊ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ'ಯಲ್ಲಿ ಬೈಠಕ್ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನಯ ನಾಯಕ, ಸಂಘಟಕ ಶಶಿ ಸಾಲಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ