ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಗಾಂಜಾ ಪ್ರಕರಣ: ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಜನಗರದ ಸಮೀರ್ ಬೂದಿಹಾಳ ಎಂಬಾತ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಶೋಕನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿದಾರರೊಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೊ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಗಾಂಜಾ ತೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಅದಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಸಮೀರ ಬೂದಿಹಾಳ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಬಜರಂಗದಳ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಶೋಕನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಆರೋಪಿ ಸಮೀರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

'ಸಮೀರ ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನೀಡಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೊ, ಫೋಟೊಗಳಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಗಾಂಜಾ ವ್ಯಸನಿಗಳ, ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.