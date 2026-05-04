ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ: ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ

ಗೌರಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋರು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮನಿಯೊಳಗ ಎಲ್ರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿವಿ. ಕಸ ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡಾಕ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ನಿಂತ ನೀವ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಇನ್ಮುಂದ ಗಾಡಿಗ ಕಸ ಹಾಕಲ್ಲ, ಹೊರಗ ಚೆಲ್ತೀವಿ'...

ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಕಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಜನರಿಂದ ಎದುರಾಗುವ ಮಾತುಗಳಿವು. ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಕಸ ಒಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 2016ರಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್' ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವೆಡೆ ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗಿದೆ.

'ನಾವೂ ಮನಷಾರ ಅದಿವ್ರಿ. ದಿನಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತದ ಮಾಡ್ತಾರಿ. ನಮ್ ಜೊತಿಗ ಜಗಳಕ ಬರ್ತಾರ್ರಿ. ಅವ್ರ ಮನಿ ಕಸ ಅವರಿಗ್ ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡಾಕ ಆಗಲ್ಲಂದ್ರ ಇನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಕೈಯಿಂದ ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡಾಕ ಹೇಸಿಗಿ ಅನಸಲ್ಲೇನ್ರಿ. ಹೊಟ್ಟಿ ಪಾಡಿಗ್ ದುಡಿಯೋ ನಾವ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದರಿ, ಇದ ಕೈಯಿಂದ ನಮಗ ಊಟ ಹೆಂಗ್ ಸೇರ್ತದರಿ... ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಲ್ರಿ, ಓದ್ಕೊಂಡಿರೊ ಮಂದಿನ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ತಾರ'

'ಒಂದಿಷ್ಟ ಮಂದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಕಸ ಬ್ಯಾರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಲಾರದ ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚ ವಾದ ಮಾಡಲಾರದ ಕಸ ತಗೊಂಡ ಹೋಗ್ತಿವಿ. ಆದರ ಈ ಕಸ ಕೊಡಾಕ ಹೋದಾಗ (ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್), ಸಾಹೇಬ್ರ ನಿಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡಾಕ ಹಚ್ತಾರ್ರಿ... ಮೊದ್ಲ ಉರಿ ಬಿಸಿಲು, ಅದರಾಗ ಈ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನಿ ತಗೋತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರ ಉಸಿರ ನಿಂತಷ್ಟ ತ್ರಾಸಾಗ್ತದರಿ. ಆದರೂ ನಮಗಿದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ರಿ'...

ಹೀಗೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಎದುರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ನಿತ್ಯ 2.80 ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ: 'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 82 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಯ 380 ಆಟೊ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ 2.80 ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುರಸ್ತಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ 20ರಿಂದ 30 ವಾಹನಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಸ ಕೊಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ವಿನಃ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಯರಂಗಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 622 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವವರಿಗೆ ದಂಡ ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 300 ಟನ