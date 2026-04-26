‘ಗೋಕಾಕ್‌ ಚಳವಳಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಿಸಿ’

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ಗಬ್ಬೂರು ಬೈಪಾಸ್ ಬಳಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಡಾ. ರಾಜ್ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಶಿವಾನಂದ ಮುತ್ತಣ್ಣವರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂತೆಯೇ ಗಬ್ಬೂರು ಬೈಪಾಸ್ ಬಳಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೋರಾಟದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಫಕ್ಕಿರಣ್ಣ ಮದ್ರಾಸಿ, ಚಿದಾನಂದ ಸೌದತ್ತಿ, ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಡೋಂಗಿ, ರಮೇಶ್ ಕೋರವರ, ಪುಂಡಲೀಕ ಬಡಿಗೇರ, ಹನಮಂತ ಅಂಬಿಗೇರ, ಪಾಂಡು ಭಜಂತ್ರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-24-1360596347</p>