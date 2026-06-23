ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಗೋಪನಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಜೂನ್‌ 24ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ವ್ಯತ್ಯಯ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಗೋಪನಕೊಪ್ಪದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 24ರಂದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸೂರು, ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ, ವಾಮನ ರಸ್ತೆ, ಕೋರ್ಟ್ ವೃತ್ತ, ರಾಣಿಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೊನಿ, ತಾಜ್ ನಗರ, ಅಂಬಿಕಾ ನಗರ, ಏಕತಾ ನಗರ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾಲೊನಿ, ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಕಾಲೊನಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ, ಸಾಯಿನಗರ, ಟಿಂಬರ್ ಯಾರ್ಡ್, ಉಣಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್, ಗೋಪನಕೊಪ್ಪ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ಸಿದ್ದವೀರ ಬಡಾವಣೆ, ಮನೋಜ ಎಸ್ಟೇಟ್, ವಿನೋಬ ಪಾರ್ಕ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ಪಾರ್ಕ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾರ್ಕ್, ದೇವಾಂಗ ಪೇಟೆ, ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ, ಬೆಂಗೇರಿ, ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೊನಿ, ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ, ಗಂಗಾಧರ ಕಾಲೊನಿ, ಎಸ್ಬಿಐ ಕಾಲೊನಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಲೊನಿ, ಮಯೂರ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಗಾಯತ್ರಿ ಕಾಲೊನಿ, ಚೇತನಾ ಕಾಲೊನಿ, ಚೇತನಾ ವಿಹಾರ, ಸೂರ್ಯ ನಗರ, ಸನ್ ಸಿಟಿ, ಸ್ವಾಗತ್ ಕಾಲೊನಿ, ಗಂಗಾವತಿ ಗಾರ್ಡನ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೊನಿ, ದಯಾನಂದ ಕಾಲೊನಿ, ಆಜಾದ್ ಕಾಲೊನಿ, ಸುಳ್ಳ ರಸ್ತೆ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಾಲೊನಿ, ದಾನೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೊನಿ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಬಡಾವಣೆ, ಶಾಖಾಂಬರಿ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಜಾಜಿ ನಗರ, ಸಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ಸಪ್ತಗಿರಿ ಪಾರ್ಕ್, ಸಾಗರ ಕಾಲೊನಿ, ಪಾರಸವಾಡಿ, ಶಬರಿ ನಗರ, ಮಧುರ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಅರಿಹಂತ ನಗರ, ನೆಹರೂ ನಗರ, ಬೈಲಪ್ಪನವರ ನಗರ, ಕಿರೇಸೂರ ಗ್ರಾಮ, ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ, ಸುಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಧಾರವಾಡ: ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಗರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಮುರುಘಾಮಠ, ಮದಿಹಾಳ, ಪತ್ರೇಶ್ವರ ನಗರ, ರಾಜನಗರ, ಹಾವೇರಿಪೇಟ, ನಿಜಾಮುದ್ದಿನ್ ಕಾಲೊನಿ, ಕಾಮನಕಟ್ಟಿ, ಚರಂತಿಮಠ ಗಾರ್ಡನ್, ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಗಸಿ, ಮನಕಿಲ್ಲಾ, ಪಾಲಿಕೆ ವೃತ್ತ, ಸುಭಾಶ್ ರಸ್ತೆ, ಮರಾಠ ಕಾಲೊನಿ, ಜುಬ್ಲಿ ವೃತ್ತ, ಕಲಾಭವನ, ಕರಡಿಗುಡ್ಡ, ವನಹಳ್ಳಿ, ಕವಲಗೇರಿ, ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿ, ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ, 33ಕೆವಿ ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ, ಮುಕ್ತಿಧಾಮ, ಕೊಳಿಕೇರಿ, ಪೆಂಡಾರ ಓಣಿ, ದರ್ಗಾ ಓಣಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಪೇಟೆ, ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ವಿನಾಯಕ ನಗರ, ಶಾಂತಿ ಕಾಲೊನಿ, ವನಿತಾ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ, ರಾಮನಗರ, ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಿಟೆಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಮುಳಮುತ್ತಲ, ಮರೇವಾಡ, ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಕವಲಗೇರಿ, ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಕಾಲೊನಿ, ರೇಣುಕಾ ನಗರ, ಸಾಯಿ ನಗರ, ರಾಮರಹೀಮ ಕಾಲೊನಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ, ಮಣಿಕಂಠ ನಗರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-24-1922331418</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>