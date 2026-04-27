ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ಕೇಶ್ವಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಐಸಿಎಐ ಭವನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ನವದೆಹಲಿಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಜೆಸಿಸಿಟಿಯ ಎನ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಅನ್ವೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಜಿಎಸ್ಟಿ; ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾದ–ವಿವಾದಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಪಿಲ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಷಭ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಂತ ನ್ಯಾಮಣ್ಣವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>