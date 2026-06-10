ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಮಾದರಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ

<p><em>ಸ್ಮಿತಾ ಶಿರೂರ</em></p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಬಳಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಹಲವೆಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (ಜಿಟಿಟಿಸಿ) ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಟರ್ ಲಿಟರಸಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇರಬಹುದಾದ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಮಳೆ ನೀರು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಫಿಲ್ಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದ ನೀರು ಸಂಪ್ಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನೀರನ್ನು ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದಿನಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಂಪ್ ತುಂಬಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕೊಳವೆಬಾವಿಯ ಬಳಿ ಇಂಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಾದರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 1,200 ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಕಸ-ಕಡ್ಡಿ, ಎಲೆಗಳು ಬರುವ ಕಾರಣ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಬಿಡಲಾಗುವಂತೆ ವಾಲ್ವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ವಾಲ್ವ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸಂಪ್ಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜು 8 ಇಂಚು ವ್ಯಾಸದ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವು ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದ ನೀರು ಸಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿತ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಳವೆಬಾವಿಯ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ₹50 ಸಾವಿರ ತನಕ ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಅಂದಾಜಿದೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಾರುತಿ ಭಜಂತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾದರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ.ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ತರಬೇತುದಾರರೇ ಸೇರಿತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಅಳಿದುಳಿದಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾದರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹15ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-24-2032164272</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>