ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ| ವಿಕೃತಿ ದಹಿಸುವ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ‘ಕಾಮನೆಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ, ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ದಹಿಸುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ ರತಿ–ಮನ್ಮಥರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಕೃತಿ ತೊರೆದು ಹೊಸ ವಸಂತವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಉದಾತ್ತ ವಿಚಾರವು ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಠದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಗ್ಗಲಗಿ ಹಬ್ಬ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದಂತೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಹೊಸತನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಹೋಳಿಯು ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಣಕವಾಡದ ಅಭಿನವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅಂಗಿ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ಬಾಯಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜಗ್ಗಲಗಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ಧರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಶಾಸಕರ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ನಾಡಿನ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸಿ, ಜನರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ದೃಢಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ‘15ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಗ್ಗಲಗಿ ಹಬ್ಬವು ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದ ಬಸಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಸವಲಿಂಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಭಿನವ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಭಿನವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಮರಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ 22 ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ, ಉಪಮೇಯರ್ ಸಂತೋಷ ಚವ್ಹಾಣ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮಜ್ಜಿಗಿ, ಲಿಂಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಅಶೋಕ ಕಾಟವೆ, ಅರವಿಂದ ಕುಬಸದ ಇದ್ದರು. </p>.<div><blockquote>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ</blockquote><span class="attribution">ಅಭಿನವ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಾಂತಾಶ್ರಮ</span></div>.<p> <strong>‘ನಾಡಿನ ಗಮನಸೆಳೆದ ಹಬ್ಬ’ </strong></p><p><strong>‘</strong>ಈ ಮೊದಲು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ’ ಎಂದು ಹಾವೇರಿಯ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ‘ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಚರ್ಮ ವಾದ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಜಗ್ಗಲಗಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಡೀ ನಾಡು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಿರೀಟಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಯುವಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p> <strong>ಕಲಾತಂಡಗಳ ವೈಭವ</strong></p><p> ಜಗ್ಗಲಗಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ 60 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಈಚಲಕರಂಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು. ಬೃಹತ್ ಶಿವ ವೃಷಭ ರಾಕ್ಷಸ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಹುಲಿಕುಣಿತ ಹಾಗೂ ನವಿಲುಕುಣಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು. ಹಲಗೆ ಜಗ್ಗಲಗಿ ತಮಟೆ ಮೊದಲಾದ ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊಮ್ಮಿದ ನಾದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>